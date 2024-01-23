 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

AFP узнало, что Бензема попросил «Аль-Иттихад» временно покинуть клуб

AFP: Бензема попросил руководство «Аль-Иттихада» временно покинуть клуб
Источник агентства сообщил, что француз отклонил предложение «Аль-Иттихада» отдать его в аренду в другой саудовский клуб. Форвард заявил, что не может выкладываться на полную в команде из-за оказываемого на него давления
Карим Бензема
Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Французский нападающий Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, обратился к руководству «Аль-Иттихада» с просьбой временно покинуть клуб. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в саудовской команде.

36-летний Бензема провел встречу с представителями клуба, на ней он заявил, что «не чувствует, что способен выкладываться на полную из-за оказываемого на него давления».

«Аль-Иттихад» предложил отдать футболиста в аренду другому клубу в Саудовской Аравии, но тот отказался, добавил источник.

«Нарушают обещания». Почему звезды бегут из Саудовской Аравии
Спорт
Карим Бензема

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом, подписав контракт до 2026 года. В Саудовской Аравии форвард забил 12 голов в 20 матчах.

14 января стало известно, что Бензема отстранили от тренировочного сбора в ОАЭ из-за того, что футболист не смог вовремя вернуться в расположение команды. Marca со ссылкой на окружение Бензема писала, что тот застрял на Маврикии из-за циклона и отмены рейсов. В итоге француз вернулся в расположение «Аль-Иттихада» с опозданием в 17 дней.

«Аль-Иттихад», действующий чемпион, занимает в этом сезоне лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 28 очков в 18 турах.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Саудовская Аравия Карим Бензема
Материалы по теме
Во Франции узнали о попытках «Лиона» вернуть Бензема из Саудовской Аравии
Спорт
Одноклубник Роналду рассказал о недовольных Саудовской Аравией игроках
Спорт
Бензема получил угрозы в Саудовской Аравии из-за слов главы МВД Франции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 16:58
В Курской области после обстрела осталось без света село Гоголевка Политика, 17:59
Военная операция на Украине. Карта на 23 января Политика, 17:56
Объявлены номинанты на премию «Оскар-2024» Life, 17:53
Аналитики Bitfinex спрогнозировали новые падения курса биткоина Крипто, 17:52
Литва решила закупить в Германии танки Leopard 2 Политика, 17:49
Комфорт рядом с домом: квартиры, где поблизости есть все для жизни РБК и ПИК, 17:45
Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Матвеева после слов о мусульманах Политика, 17:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Минске пообещали «комплексный подход» к выплате по евробондам россиянам Финансы, 17:32
Рублев 10-й раз подряд проиграл в четвертьфинале турнира «Большого шлема» Спорт, 17:24
Путин пообещал «поправить» недочеты при возврате валютной выручки Экономика, 17:24
Концертный директор Орбакайте не смог объяснить отмену ее концертов Общество, 17:21
Тарута заявил о некомпетентности Зеленского Политика, 17:09
В Дубае построят самый длинный в мире горизонтальный небоскреб Недвижимость, 17:09
Глава МИД Венгрии заявил об угрозах убийством от неизвестных украинцев Политика, 16:47