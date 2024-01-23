AFP узнало, что Бензема попросил «Аль-Иттихад» временно покинуть клуб
Французский нападающий Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, обратился к руководству «Аль-Иттихада» с просьбой временно покинуть клуб. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в саудовской команде.
36-летний Бензема провел встречу с представителями клуба, на ней он заявил, что «не чувствует, что способен выкладываться на полную из-за оказываемого на него давления».
«Аль-Иттихад» предложил отдать футболиста в аренду другому клубу в Саудовской Аравии, но тот отказался, добавил источник.
Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом, подписав контракт до 2026 года. В Саудовской Аравии форвард забил 12 голов в 20 матчах.
14 января стало известно, что Бензема отстранили от тренировочного сбора в ОАЭ из-за того, что футболист не смог вовремя вернуться в расположение команды. Marca со ссылкой на окружение Бензема писала, что тот застрял на Маврикии из-за циклона и отмены рейсов. В итоге француз вернулся в расположение «Аль-Иттихада» с опозданием в 17 дней.
«Аль-Иттихад», действующий чемпион, занимает в этом сезоне лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 28 очков в 18 турах.
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