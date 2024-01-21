«Нарушают обещания». Почему звезды бегут из Саудовской Аравии

Одноклубник Криштиану Роналду раскритиковал условия жизни в Саудовской Аравии, хотя еще летом Ближний Восток считался центром притяжения звезд футбола. Почему игроки хотят уехать из страны — в материале «РБК Спорт»

Карим Бензема (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Клубы Саудовской Аравии в летнее трансферное окно 2023 года стали одним из главных центров притяжения футболистов: многие думали, что переход топовых игроков на Ближний Восток стал началом «революции» на футбольном рынке. После того как Криштиану Роналду в январе 2023-го перешел в саудовский «Ан-Наср», многие звездные игроки и тренеры, среди которых лучший футболист мира Карим Бензема и лучший бомбардир РПЛ Малком, сменили европейские турниры на чемпионат Саудовской Аравии.

Однако уже сейчас многие звезды, покинувшие Европу, жалеют о своем решении. Накануне экс-игрок «Ливерпуля» Джордан Хендерсон покинул «Аль-Иттифак» спустя полгода в Саудовской Аравии. Также известно о желании двух звездных игроков — Роберто Фирмино («Аль-Ахли») и Карима Бензема («Аль-Иттихад») уйти из саудовских клубов. С какими же проблемами они столкнулись в Саудовской Аравии?

Проблемы на поле

Карим Бензема

Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Французский форвард Карим Бензема не смог адаптироваться к чемпионату. Несмотря на то что на его счету девять голов и пять передач в 15 играх, игрок не всегда выполняет тренерские установки. Летом у него возникли разногласия с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту, который в прошлом сезоне привел «Аль-Иттихад» к чемпионству, но в ноябре 2023 года был уволен.

«Аль-Иттихад» идет на трехматчевой серии поражений и занимает седьмое место с 28 очками. В декабре после разгромного поражения от «Ан-Насра» (2:5) Бензема удалил свою страницу в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) из-за нападок болельщиков, которые обвинили его в неоправданных ожиданиях. Стоит отметить, что в конце декабря француз пропустил последние два тренировочных дня своего клуба и покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам.

Он должен был вернуться в расположение команды 12 января. Однако в окружении игрока Marca сообщили, что он был исключен из состава «Аль-Иттихада» на сбор в Дубае из-за того, что не смог вылететь вовремя с Маврикия из-за циклона.

Ранее Бензема заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Лионе», в котором ее начинал. По информации Todofichajes, руководство французского клуба уже работает над трансфером 36-летнего форварда.

Роберто Фирмино

По информации Daily Mail, у Фирмино, выступающего за «Аль-Ахли», возникли трудности с адаптацией к чемпионату. С начала ноября он ни в одном матче не провел более 26 минут. Всего в 18 играх чемпионата бразилец отметился двумя передачами и тремя голами, которые забил в дебютном матче за команду. «Аль-Ахли» занимает третье место, уступая «Ан-Насру» и «Аль-Хилялю» Неймара.

По информации журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, «Аль-Ахли» готов отдать Фирмино в аренду уже зимой. Однако саудовская команда хочет, чтобы новый клуб бразильца выплатил бóльшую часть зарплаты форварда, которая составляет £326 тыс. (€378 тыс.) в неделю.

Джордан Хендерсон

Джордан Хендерсон (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон уже покинул Саудовскую Аравию. Полузащитник, выступавший за «Аль-Иттифак», не смог адаптироваться к лиге, также команда во главе со Стивеном Джеррардом показывает неудовлетворительный результат: она идет на восьмиматчевой безвыигрышной серии и находится на восьмом месте в чемпионате.

Основной целью Хендерсона служило возвращение в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Игрок считал, что переход в клуб чемпионата Англии увеличит его шансы сыграть за сборную на чемпионате Европы 2024 года. Однако Хендерсон все же перешел в голландский «Аякс», подписав контракт до 2026 года.

Плохие условия

Одноклубник Роналду в «Ан-Насре» Эмерик Лапорт, который ранее выступал за «Манчестер Сити», рассказал, что многие спортсмены из Европы недовольны условиями в Саудовской Аравии.

«Они не облегчили нам задачу тут. На самом деле, многие игроки недовольны. Но мы работаем над этим каждый день, так сказать, ведем переговоры и смотрим, улучшится ли ситуация немного, потому что для них [саудовцев] это тоже что-то новое, поскольку здесь есть игроки, долго игравшие в Европе. Возможно, они [клубы] к этому не привыкли и им придется приспособиться к более серьезному отношению», — сказал он.

По словам Лапорта, неудовлетворительные условия касаются не только тренировочного процесса, но и повседневной жизни. Он отметил, что саудовцы ко всему относятся легкомысленно.

«Ультиматумы для них не имеют значения. Они занимаются своими делами. Вы о чем-то договариваетесь, а они не исполняют этого. Они словно борются с тобой. Это немного странно и незнакомо мне по опыту в Европе», — сказал он. Лапорт добавил, что в Европе платят хорошую зарплату, но при этом и заботятся о спортсменах лучше.

Низкая посещаемость

Переход множества звезд не повлиял на увеличение числа зрителей на стадионах. Так, отмечалось, что Хендерсона не впечатляет низкая посещаемость домашних матчей «Аль-Иттифака».

В нынешнем сезоне в среднем «Эд-Даммам» посетили 7,8 тыс. зрителей, хотя домашний стадион клуба вмещает 35 тыс. человек. Для сравнения, на домашнем стадионе «Ливерпуля», бывшего клуба Хендерсона, средняя посещаемость в нынешнем сезоне составляет 46,5 тыс. болельщиков.

Климат

Также Daily Mail отмечал, что Хендерсона не устраивает климат в стране: помимо английского полузащитника, многие футболисты жалуются на жаркую погоду при высокой влажности. Однако бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс заявил, что Хендерсон должен был заранее знать о климате в Саудовской Аравии.

Сунесс считает, что желание полузащитника покинуть клуб связано с отсутствием успехов у «Аль-Иттифака». «Я бы предположил, что если бы они [«Аль-Иттифак»] были на вершине лиги, а его хорошо принимали как игрока, которого они, по их мнению, подписывали, мы бы не говорили об этом», — сказал он в эфире TalkSport.

Последствия в случае ухода

В случае расторжения контракта футболисты понесут финансовые потери. В Саудовской Аравии действует фиксированная ставка подоходного налога в размере 20%. Здесь стоит заметить, что если игрок отыграл первые два года контракта в Саудовской Аравии, то мог бы рассчитывать на освобождение от налоговой нагрузки в этой стране.

Ограничение финансирования саудовских клубов

Помимо нежелания топовых игроков оставаться в стране, саудовские клубы столкнулись еще с одной проблемой. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) в начале января ввел ограничения на траты этой зимой, и клубы не смогут в зимнее трансферное окно совершать большие трансферы.

PIF финансирует четыре крупнейших клуба страны — «Аль-Хиляль», «Ан-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»: этой зимой саудовские команды смогут совершать трансферы только на свои средства. Кроме того, каждый переход «должен быть финансово одобрен с помощью ряда сложных требований».

Без поддержки PIF саудовские клубы не смогут совершать крупные трансферы. В летнее трансферное окно они потратили $957 млн, это второй результат — после Английской премьер-лиги (АПЛ). Так, саудовским клубам станет еще тяжелее завлекать футболистов из европейских чемпионатов.

В конце июля инсайдер Бен Джейкобс заявил, что Министерство спорта Саудовской Аравии выделило более €19 млрд (почти $22 млрд) на переходы футболистов в местные клубы на срок до 2030 года. Официально эту информацию никто не подтверждал, но опровержения так и не последовало.

Отмечается, что стратегия привлечения звездных игроков в страну сохранится, особенно учитывая, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году, но зимой, в середине чемпионата, больших затрат не будет.