Россиянин поднялся на четыре позиции в рейтинге UFC после «скучного боя»
Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на четыре позиции в рейтинге UFC в полулегком весе. Об этом сообщается на сайте промоушена.
Теперь он занимает пятую строчку.
Евлоев 21 января на турнире UFC 297 в Торонто победил британца Арнольда Аллена. 29-летний россиянин выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, он не потерпел ни одного поражения в ММА.
Глава UFC Дэйна Уайт назвал бой Евлоева с Алленом самым скучным из тех, что когда-либо видел. По его словам, проиграли в этом поединке в первую очередь болельщики.
Чемпионом UFC в полулегком весе считается австралиец Александр Волкановски.
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