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Россиянин поднялся на четыре позиции в рейтинге UFC после «скучного боя»

Непобежденный российский боец Евлоев поднялся на четыре позиции в рейтинге UFC
Мовсар Евлоев, выступающий в полулегком весе, победил на турнире в Торонто британца Арнольда Аллена, выиграв восьмой подряд бой в UFC. Глава UFC назвал этот поединок самым скучным из тех, что он видел
Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев (Фото: Vaughn Ridley / Getty Images)

Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на четыре позиции в рейтинге UFC в полулегком весе. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Теперь он занимает пятую строчку.

Евлоев 21 января на турнире UFC 297 в Торонто победил британца Арнольда Аллена. 29-летний россиянин выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, он не потерпел ни одного поражения в ММА.

Глава UFC назвал бой россиянина самым скучным в истории
Спорт
Мовсар Евлоев (справа)

Глава UFC Дэйна Уайт назвал бой Евлоева с Алленом самым скучным из тех, что когда-либо видел. По его словам, проиграли в этом поединке в первую очередь болельщики.

Чемпионом UFC в полулегком весе считается австралиец Александр Волкановски.

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