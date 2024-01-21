Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев выиграл восьмой бой в UFC подряд

Непобежденный российский боец выиграл восьмой бой в UFC подряд

Мовсар Евлоев, выступающий в полулегком весе, победил на турнире UFC 297 британца Арлольда Аллена

Мовсар Евлоев (Фото: Cole Burston / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Мовсар Евлоев победил британца Арлольда Аллена на турнире UFC 297, который проходит в Торонто.

Бой продолжался три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением.

29-летний Евлоев выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, россиянин не потерпел ни одного поражения в ММА. 29-летний Аллен потерпел третье поражение при 19 победах.

До этого поединка Евлоев занимал девятое место в рейтинге UFC в полулегком весе, Аллен — четвертое. Чемпионом в этой весовойй категории является австралиец Александр Волкановски.

В главном бою турнира встретятся чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стриклэнд и Дрикус дю Плесси из ЮАР.