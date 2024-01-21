Непобежденный российский боец выиграл восьмой бой в UFC подряд
Российский боец Мовсар Евлоев победил британца Арлольда Аллена на турнире UFC 297, который проходит в Торонто.
Бой продолжался три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением.
29-летний Евлоев выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, россиянин не потерпел ни одного поражения в ММА. 29-летний Аллен потерпел третье поражение при 19 победах.
До этого поединка Евлоев занимал девятое место в рейтинге UFC в полулегком весе, Аллен — четвертое. Чемпионом в этой весовойй категории является австралиец Александр Волкановски.
В главном бою турнира встретятся чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стриклэнд и Дрикус дю Плесси из ЮАР.
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