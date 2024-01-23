Лучший новичок НХЛ пропустит еще шесть недель из-за перелома челюсти

Канадский нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, первый номер драфта 2023 года, сломал челюсть в начале января. По словам главного тренера клуба, форвард все еще не близок к возвращению на лед

Коннор Бедард (Фото: David Banks / USA TODAY Sports / Reuters)

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард пропустит еще минимум шесть недель из-за перелома челюсти, полученного в начале января. Об этом рассказал главный тренер клуба Люк Ричардсон, которого цитирует сайт НХЛ.

По словам Ричардсона, 18-летний Бедард пока не близок к возвращению на лед. «Вначале говорилось о шести-восьми неделях, никогда не знаешь, как все обернется, но поговорите со мной через месяц. Он не вернется на следующей неделе, что было бы здорово, но дело не в том, хочет он этого или нет. Речь идет только о медицинской стороне дела, и врачи дадут нам знать, когда он будет готов вернуться», — сказал тренер.

Бедарду диагностировали перелом челюсти после столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом, 6 января его поместили в список травмированных.

Бедард, первый номер драфта 2023 года, в сезоне 2023/24 провел 38 матчей, в которых набрал 33 очка. Он до сих пор занимает первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона среди новичков.

Канадец считается самым талантливым хоккеистом своего поколения. Он выиграл в составе сборной Канады юниорский чемпионат мира в 2021 году и два молодежных мировых первенства, причем на втором показал рекордный отрыв результативности от ближайшего преследователя — девять очков.