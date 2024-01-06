«Будущему хоккея» из Чикаго сломали челюсть в матче НХЛ

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард получил перелом челюсти после столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом

Коннор Бедард (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард переведен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети «Х» (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России).

18-летнему Бедарду диагностировали перелом челюсти после столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом. После этого форвард не появлялся на льду.

О сроках восстановления не сообщается. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Нью-Джерси Дэвилз».

Как пишет Sports Illustrated, Бедард впервые получил широкую известность после интервью The Hockey News в возрасте 13 лет. В первом предложении издание назвало его «будущим хоккея», и это прозвище до сих пор остается за ним.

Бедарда обычно сравнивают с другими известными канадскими игроками — Сидни Кросби (первый номер драфта 2005 года) и Коннором Макдэвидом (1-й в 2015-м), которые в этом возрасте также показывали очень высокую результативность.

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В сезоне 2023/24 форвард провел 38 матчей, в которых набрал 33 очка. В нынешнем сезоне он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач.