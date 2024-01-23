 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Суперлиге заявили о согласии 20 клубов сыграть в турнире

Суперлига: 20 клубов согласились выступить в турнире, цель — старт в 2025 году
Один из руководителей турнира Анас Лаграри заявил, что у Суперлиги уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование. Цель — запустить турнир в сентябре 2025 года
Фото: Ben Radford / Getty Images
Фото: Ben Radford / Getty Images

Уже около 20 клубов высказали заинтересованность в выступлении в европейской Суперлиге. Об этом Ouest France рассказал Анас Лаграри, соучредитель компании A22 Sports Management, владеющей турниром.

«Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать. С 21 декабря мы поговорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень, очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование», — сказал Лаграри.

В Суперлиге ответили на вопрос об участии в турнире российских клубов
Спорт
Фото:Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

По словам Лаграри, цель состоит в том, чтобы Суперлига стартовала в сентябре 2025 года «с лучшими командами Европы, в том числе английскими».

Суд Европейского союза 21 декабря 2023 года признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Он постановил, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги. 

Многие топ-клубы, включая «Манчестер Юнайтед», «Баварию», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико», уже публично выступили против участия в Суперлиге. Министерство спорта Великобритании собралось подготовить законопроект, по которому запретит клубам страны участие в турнире.

История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Суперлига
Материалы по теме
Роналду лайкнул пост с критикой Суперлиги
Спорт
Бывший партнер Берлускони поддержал УЕФА в споре с Суперлигой
Спорт
В Великобритании намерены запретить английским клубам играть в Суперлиге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
В Китае создадут «спасательный фонд» для рынка акций почти на $300 млрд Политика, 11:44
РЖД решили персонифицировать перевозку животных при оформлении билета Общество, 11:44
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 11:42
Военного осудили за оправдание среди сослуживцев подрыва Крымского моста Общество, 11:38
5 важнейших трендов мобильной разработки на 2024 год Pro, 11:30
Чимаев потребовал от главы UFC организовать ему чемпионский бой Спорт, 11:28
Названы ЖК бизнес-класса — лидеры по продажам в Москве в 2023 году Недвижимость, 11:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы Общество, 10:54
В Суперлиге заявили о согласии 20 клубов сыграть в турнире Спорт, 10:52
В Петербурге 22 рейса отправили на запасной аэродром из-за шторма Общество, 10:51
Почему каждый третий россиянин может стать киборгом Pro, 10:47
Польша «активировала» самолеты из-за активности российской авиации Политика, 10:39
Лавров исключил, что приход Трампа поменяет отношение США к России Политика, 10:25
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:24