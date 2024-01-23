В Суперлиге заявили о согласии 20 клубов сыграть в турнире
Уже около 20 клубов высказали заинтересованность в выступлении в европейской Суперлиге. Об этом Ouest France рассказал Анас Лаграри, соучредитель компании A22 Sports Management, владеющей турниром.
«Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать. С 21 декабря мы поговорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень, очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование», — сказал Лаграри.
По словам Лаграри, цель состоит в том, чтобы Суперлига стартовала в сентябре 2025 года «с лучшими командами Европы, в том числе английскими».
Суд Европейского союза 21 декабря 2023 года признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Он постановил, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги.
Многие топ-клубы, включая «Манчестер Юнайтед», «Баварию», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико», уже публично выступили против участия в Суперлиге. Министерство спорта Великобритании собралось подготовить законопроект, по которому запретит клубам страны участие в турнире.
История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».
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