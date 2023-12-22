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В Суперлиге ответили на вопрос об участии в турнире российских клубов

В Суперлиге не исключили участие в турнире клубов РПЛ
В ближайшие недели клубы — участники турнира сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям
Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Участники Суперлиги сами сформируют критерии допуска для участия в соревнованиях. Так в компании A22, которая выступает спонсором и оказывает помощь в создании турнира, ответили на вопрос ТАСС по поводу возможного участия в Суперлиге клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов — как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — заявили в A22.

В Великобритании намерены запретить английским клубам играть в Суперлиге
Спорт
Фото:Джек Грилиш (Joel Marklund / Global look press)

Суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. По мнению суда, решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги.

Многие топ-клубы, включая «Манчестер Юнайтед», «Баварию», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико», уже публично выступили против участия в Суперлиге. Министерство спорта Великобритании собралось подготовить законопроект, по которому запретит клубам страны участие в турнире.

История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Суперлига Российская премьер-лига (РПЛ)
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