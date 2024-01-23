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Украинка Костюк не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Украинка Костюк проиграла Кори Гауфф и не вышла в полуфинал Australian Open
Марта Костюк не смогла победить американку Кори Гауфф в 1/4 финала Australian Open
Марта Костюк
Марта Костюк (Фото: Global Look Press)

Американская теннисистка Кори Гауфф стала первой полуфиналисткой первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне.

В 1/4 финала Гауфф обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (37-е место) со счетом 7:6 (8:6); 6:7 (3:7); 6:2. Спортсменки провели на корте 3 часа 9 минут.

В полуфинальном матче Australian Open Кори Гауфф встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).

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Гауфф третий раз добралась до полуфинала «Большого шлема». В 2022-м она играла в финале «Ролан Гаррос», а в прошлом году выиграла US Open.

Накануне Костюк раскритиковала в соцсети X пресс-службу US Open, которая в публикации о результате ее матча с Марией Тимофеевой в 1/8 финала Australian Open указала флаг России. Украинка выразила возмущение, что после ее победы «российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров в мире».

Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», призовой фонд — более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, которая обыграла в финале сменившую спортивное гражданство России Елену Рыбакину (Казахстан).

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