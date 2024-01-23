Украинка Костюк не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Американская теннисистка Кори Гауфф стала первой полуфиналисткой первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне.
В 1/4 финала Гауфф обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (37-е место) со счетом 7:6 (8:6); 6:7 (3:7); 6:2. Спортсменки провели на корте 3 часа 9 минут.
В полуфинальном матче Australian Open Кори Гауфф встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Гауфф третий раз добралась до полуфинала «Большого шлема». В 2022-м она играла в финале «Ролан Гаррос», а в прошлом году выиграла US Open.
Накануне Костюк раскритиковала в соцсети X пресс-службу US Open, которая в публикации о результате ее матча с Марией Тимофеевой в 1/8 финала Australian Open указала флаг России. Украинка выразила возмущение, что после ее победы «российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров в мире».
Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», призовой фонд — более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, которая обыграла в финале сменившую спортивное гражданство России Елену Рыбакину (Казахстан).
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