Роднина предположила психологические проблемы у Петросян
Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Sport24, что Аделия Петросян и Петр Гуменник выступили с недочетами на победном чемпионате России, но у Гуменника «все под контролем», а у ученицы Этери Тутберидзе проблемы «скорее психологические».
На чемпионате России Петросян на 8,55 балла опередила ближайшую соперницу Алису Двоеглазову. При этом Петросян не смогла в произвольной программе чисто исполнить тройной аксель и четверной тулуп.
«Говоря о выступлении Петросян, не нужно забывать, что фигурное катание — многоборье. Откатать обе программы на высочайшем уровне достаточно сложно», — сказала Роднина.
По ее словам, Петросян перед Олимпиадой важно «сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочеты».
Роднина отметила, что у Гуменника, который впервые в карьере стал чемпионом России, физическая готовность позволяет уверенно выполнять обе программы.
Петросян — чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), победительница чемпионата России по прыжкам (2025). Гуменник — победитель финала Гран-при России (2023, 2025).
Петросян и Гуменник в сентябре выиграли олимпийский отбор в Пекине и получили приглашение Международного олимпийского комитета выступить на Играх в Италии, которые стартуют 6 февраля.
