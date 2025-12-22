Роднина предположила психологические проблемы у Петросян

Петросян выиграла чемпионат России, допустив несколько ошибок в произвольной программе. Роднина считает, что на ее выступлении могли сказаться психологические проблемы

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев/ТАСС)

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Sport24, что Аделия Петросян и Петр Гуменник выступили с недочетами на победном чемпионате России, но у Гуменника «все под контролем», а у ученицы Этери Тутберидзе проблемы «скорее психологические».

На чемпионате России Петросян на 8,55 балла опередила ближайшую соперницу Алису Двоеглазову. При этом Петросян не смогла в произвольной программе чисто исполнить тройной аксель и четверной тулуп.

«Говоря о выступлении Петросян, не нужно забывать, что фигурное катание — многоборье. Откатать обе программы на высочайшем уровне достаточно сложно», — сказала Роднина.

По ее словам, Петросян перед Олимпиадой важно «сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочеты».

Роднина отметила, что у Гуменника, который впервые в карьере стал чемпионом России, физическая готовность позволяет уверенно выполнять обе программы.

Петросян — чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), победительница чемпионата России по прыжкам (2025). Гуменник — победитель финала Гран-при России (2023, 2025).

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли олимпийский отбор в Пекине и получили приглашение Международного олимпийского комитета выступить на Играх в Италии, которые стартуют 6 февраля.