 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,17 x 3,2 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,4 x 3,6 2 2,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Роднина предположила психологические проблемы у Петросян

Ирина Роднина предположила психологические проблемы у Аделии Петросян
Петросян выиграла чемпионат России, допустив несколько ошибок в произвольной программе. Роднина считает, что на ее выступлении могли сказаться психологические проблемы
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев/ТАСС)

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Sport24, что Аделия Петросян и Петр Гуменник выступили с недочетами на победном чемпионате России, но у Гуменника «все под контролем», а у ученицы Этери Тутберидзе проблемы «скорее психологические».

На чемпионате России Петросян на 8,55 балла опередила ближайшую соперницу Алису Двоеглазову. При этом Петросян не смогла в произвольной программе чисто исполнить тройной аксель и четверной тулуп.

«Говоря о выступлении Петросян, не нужно забывать, что фигурное катание — многоборье. Откатать обе программы на высочайшем уровне достаточно сложно», — сказала Роднина.

По ее словам, Петросян перед Олимпиадой важно «сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочеты».

Роднина отметила, что у Гуменника, который впервые в карьере стал чемпионом России, физическая готовность позволяет уверенно выполнять обе программы.

Петросян — чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), победительница чемпионата России по прыжкам (2025). Гуменник — победитель финала Гран-при России (2023, 2025).

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли олимпийский отбор в Пекине и получили приглашение Международного олимпийского комитета выступить на Играх в Италии, которые стартуют 6 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Ирина Роднина Аделия Петросян Петр Гуменник чемпионат России по фигурному катанию
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России
Спорт
Фигурист Гуменник впервые выиграл чемпионат России
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Сборная России завершила год на 33-й позиции в рейтинге ФИФА Спорт, 15:35
Украина получила от ЕС последний в 2025 году транш в €2,3 млрд Политика, 15:34
Не только Miro: визуализация бизнес-процессов — топ-5 инструментов Образование, 15:34
Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет за взятки Общество, 15:31
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
От слова к делу. Итоги конференции Сбербанка «FI Day. ИИ & Блокчейн» Крипто, 15:30
Третий россиянин принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде Спорт, 15:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах к США по Украине Политика, 15:27
Суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной» Общество, 15:25
Lada Iskra впервые вошла в топ-10 по продажам в России Авто, 15:21
В Euroclear оценили отказ ЕС от конфискации российских активов Политика, 15:21
Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу Общество, 15:20
Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна Политика, 15:19
Последнее генконсульство России закрылось в Польше Политика, 15:16