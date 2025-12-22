В конном спорте российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном

Российские юниоры получили право выступать под флагом и с гимном с 15 января 2026 года

Фото: Rob Carr / Getty Images

Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским юниорам вновь выступать на своих турнирах под российским флагом и с гимном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта России (ФКСР).

«Исполком Международной федерации конного спорта на своем последнем заседании принял решение об участии российских спортсменов в соревнованиях FEI для пони, детей и юношей с использованием национального флага и гимна», — сказали в пресс-службе.

Это решение вступает в силу с 15 января 2026 года. Правила будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее FEI разрешила российским и белорусским всадникам выступать в командных соревнованиях в нейтральном статусе. До этого спортсмены допускались только в личных видах.