Российских всадников допустили на международные старты в командных видах

Ранее выступать на международных турнирах российские спортсмены могли только в личных соревнованиях. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года

Фото: Francois Nel / Getty Images for Professional Sports Group

Международная федерация конного спорта (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте FIE.

Такое решение было принято на заседании совета FEI в Гонконге. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее на международные турниры спортсмены из России и Белоруссии допускались в нейтральном статусе только в личных видах.

FIE второй среди международных федераций в олимпийских видах допустила российских спортсменов на международные соревнования в командных видах.

Накануне Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила на международные старты c 2026 года российских ватерполистов.