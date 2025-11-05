Российских всадников допустили на международные старты в командных видах
Международная федерация конного спорта (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте FIE.
Такое решение было принято на заседании совета FEI в Гонконге. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
Ранее на международные турниры спортсмены из России и Белоруссии допускались в нейтральном статусе только в личных видах.
FIE второй среди международных федераций в олимпийских видах допустила российских спортсменов на международные соревнования в командных видах.
Накануне Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила на международные старты c 2026 года российских ватерполистов.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев