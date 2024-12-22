 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче с девятью голами

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче с девятью голами, у Салаха рекорд
Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «Ливерпуля». Мохамед Салах записал на свой счет дубль и две передачи, став первым в истории АПЛ игроком с двумя двузначными показателями результативности уже к Рождеству
Мохамед Салах
Мохамед Салах (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Лидирующий в чемпионате Англии «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в гостевом матче 17-го тура со счетом 6:3.

У «Ливерпуля» дубли на счету Мохамеда Салаха (54-я и 61-я минуты) и Луиса Диаса (23, 85), по голу забили Алексис Макаллистер (36) и Доминик Собослаи (45+1).

У лондонской команды отличились Джеймс Мэддисон (41), Деян Кулушевски (72) и Доминик Соланке (83).

Салах, сделавший в игре с «Тоттенхэмом» еще и две голевые передачи, стал первым игроком в истории АПЛ, который преодолел отметки десять голов и десять передач уже к Рождеству — на счету египетского форварда 15 голов и 11 передач в 16 матчах.

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту»
Спорт
Главный тренер МЮ Рубен Аморим

«Тоттенхэм» повторил антирекорд лиги по числу домашних матчей за год, в которых он пропускал первым (14). «Тоттенхэм» с 1994-го уже был худшим по этому показателю вместе с «Ипсвичем», в 2017-м к ним присоединился «Кристал Пэлас».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Мохамед Салах ФК Ливерпуль Тоттенхэм
Материалы по теме
«Челси» выступил с заявлением после проваленного украинцем допинг-теста
Спорт
TBR Football узнало об интересе «Манчестер Сити» к лучшему бомбардиру РПЛ
Спорт
«Ливерпуль» в меньшинстве вырвал ничью в матче АПЛ с «Фулхэмом»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзитПолитика, 00:32
Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылсяОбщество, 00:15
Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской областиОбщество, 00:11
Трамп решил утвердить в США только два полаПолитика, 00:01
Власти вернулись к обсуждению схемы поставок газа на КамчаткуБизнес, 00:00
Из-за атаки ВСУ в Брянской области погибла женщинаОбщество, 22 дек, 23:34
В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человекОбщество, 22 дек, 23:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин и Фицо завершили переговорыПолитика, 22 дек, 22:56
Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полицииОбщество, 22 дек, 22:41
Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборовПолитика, 22 дек, 22:39
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 22 дек, 22:10
В Петербурге нашли мертвой мать внука актрисы Марии ШукшинойОбщество, 22 дек, 22:08
Конькобежец Кулижников заявил, что скептически отнесся к допуску ISUСпорт, 22 дек, 22:02
Песков рассказал, когда был запланирован визит Фицо в РоссиюПолитика, 22 дек, 21:58