«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту»

МЮ уступил «Борнмуту» со счетом 0:3 и установил клубный антирекорд по пропущенным голам со стандартов за год

Главный тренер МЮ Рубен Аморим (Фото: Nathan Stirk / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) потерпел крупное поражение от «Борнмута» в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра в Манчестере завершилась со счетом 0:3.

Мячи на счету Дина Хёйсена (29-я минута), Джастина Клюйверта (61, пенальти) и Антуана Семеньо (63).

Гол Хёйсена стал для МЮ 17-м, пропущенным со стандартов (не считая пенальти) в 2024 году, — это худший результат клуба в АПЛ.

Команда Рубена Аморима в четвертый раз пропустила в домашнем матче три гола в этом сезоне — больше только у «Саутгемптона» (5), отмечает Opta.

МЮ проиграл три из четырех последних матчей в АПЛ и занимает 13-е место в таблице. У «Борнмута» пятое место.

Следующим соперником МЮ будет «Вулверхэмптон» 26 декабря, а «Борнмут» сыграет с «Кристал Пэлас».

В параллельном матче «Челси» и «Эвертон» сыграли вничью — 0:0.