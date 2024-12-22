«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту»
«Манчестер Юнайтед» (МЮ) потерпел крупное поражение от «Борнмута» в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Игра в Манчестере завершилась со счетом 0:3.
Мячи на счету Дина Хёйсена (29-я минута), Джастина Клюйверта (61, пенальти) и Антуана Семеньо (63).
Гол Хёйсена стал для МЮ 17-м, пропущенным со стандартов (не считая пенальти) в 2024 году, — это худший результат клуба в АПЛ.
Команда Рубена Аморима в четвертый раз пропустила в домашнем матче три гола в этом сезоне — больше только у «Саутгемптона» (5), отмечает Opta.
МЮ проиграл три из четырех последних матчей в АПЛ и занимает 13-е место в таблице. У «Борнмута» пятое место.
Следующим соперником МЮ будет «Вулверхэмптон» 26 декабря, а «Борнмут» сыграет с «Кристал Пэлас».
В параллельном матче «Челси» и «Эвертон» сыграли вничью — 0:0.
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