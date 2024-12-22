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«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту»

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту» в Английской премьер-лиге
МЮ уступил «Борнмуту» со счетом 0:3 и установил клубный антирекорд по пропущенным голам со стандартов за год
Главный тренер МЮ Рубен Аморим
Главный тренер МЮ Рубен Аморим (Фото: Nathan Stirk / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) потерпел крупное поражение от «Борнмута» в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра в Манчестере завершилась со счетом 0:3.

Мячи на счету Дина Хёйсена (29-я минута), Джастина Клюйверта (61, пенальти) и Антуана Семеньо (63).

Гол Хёйсена стал для МЮ 17-м, пропущенным со стандартов (не считая пенальти) в 2024 году, — это худший результат клуба в АПЛ.

Команда Рубена Аморима в четвертый раз пропустила в домашнем матче три гола в этом сезоне — больше только у «Саутгемптона» (5), отмечает Opta.

МЮ проиграл три из четырех последних матчей в АПЛ и занимает 13-е место в таблице. У «Борнмута» пятое место.

«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛ
Спорт
Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола (слева)

Следующим соперником МЮ будет «Вулверхэмптон» 26 декабря, а «Борнмут» сыграет с «Кристал Пэлас».

В параллельном матче «Челси» и «Эвертон» сыграли вничью — 0:0.

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Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед
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