UFC назвал следующего соперника российского тяжеловеса Павловича

Сергей Павлович встретится с Жаирзиньо Розенстрайком на турнире в Эр-Рияде 1 февраля

Сергей Павлович (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович проведет следующий бой против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка, сообщила пресс-служба промоушена.

Бой пройдет 1 февраля в Эр-Рияде.

В главном поединке вечера встретятся бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и уроженец Хасавюрта Нассурдин Имавов.

Также в Эр-Рияде проведут бои Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Шамиль Газиев и Шарабутдин Магомедов.

Павлович предыдущий бой провел в июне, проиграв решением судей соотечественнику Александру Волкову. У Павловича 18 побед и три поражения в ММА.

У Розенстрайка, занимающего девятое место в рейтинге тяжеловесов UFC, 15 побед и пять поражений.