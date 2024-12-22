UFC назвал следующего соперника российского тяжеловеса Павловича
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович проведет следующий бой против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка, сообщила пресс-служба промоушена.
Бой пройдет 1 февраля в Эр-Рияде.
В главном поединке вечера встретятся бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и уроженец Хасавюрта Нассурдин Имавов.
Также в Эр-Рияде проведут бои Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Шамиль Газиев и Шарабутдин Магомедов.
Павлович предыдущий бой провел в июне, проиграв решением судей соотечественнику Александру Волкову. У Павловича 18 побед и три поражения в ММА.
У Розенстрайка, занимающего девятое место в рейтинге тяжеловесов UFC, 15 побед и пять поражений.
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