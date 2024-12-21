Александр Емельяненко выиграл первый бой с мая 2023 года

На турнире National Fighting League в Магасе Александр Емельяненко победил Алексея Гончарова. Поединок продолжался 36 секунд и был остановлен в первом раунде. Емельяненко одержал победу нокаутом

Александр Емельяненко (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Боец ММА Александр Емельяненко победил Алексея Гончарова на турнире National Fighting League (NFL), который прошел в Магасе.

Поединок продолжался 36 секунд и был остановлен в первом раунде. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом.

43-летний Емельяненко провел первый бой с мая 2023 года. Тогда он победил блогера Евгения Ершова.

Александр Емельяненко сейчас живет и тренируется в Ингушетии. Боец рассказывал, что устроился на работу в реабилитационном центре «Иман» в республике, где сам проходил реабилитацию. Там он стал советником по связям с общественностью и общественными организациями.

На счету Емельяненко 28 побед, девять поражений и ничья в профессиональных боях ММА. Выступавший в лиге Hardcore 33-летний Гончаров, который является артистом стендапа параллельно с участием в боях, до этого поединка провел в ММА восемь боев, в которых одержал четыре победы и потерпел четыре поражения.