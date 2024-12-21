Александр Емельяненко выиграл первый бой с мая 2023 года
Боец ММА Александр Емельяненко победил Алексея Гончарова на турнире National Fighting League (NFL), который прошел в Магасе.
Поединок продолжался 36 секунд и был остановлен в первом раунде. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом.
43-летний Емельяненко провел первый бой с мая 2023 года. Тогда он победил блогера Евгения Ершова.
Александр Емельяненко сейчас живет и тренируется в Ингушетии. Боец рассказывал, что устроился на работу в реабилитационном центре «Иман» в республике, где сам проходил реабилитацию. Там он стал советником по связям с общественностью и общественными организациями.
На счету Емельяненко 28 побед, девять поражений и ничья в профессиональных боях ММА. Выступавший в лиге Hardcore 33-летний Гончаров, который является артистом стендапа параллельно с участием в боях, до этого поединка провел в ММА восемь боев, в которых одержал четыре победы и потерпел четыре поражения.
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