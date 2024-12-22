Усик не стал обсуждать судейство после победы над Фьюри
Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу над Тайсоном Фьюри в поединке за несколько титулов чемпиона мира в супертяжелом весе, отказался комментировать работу судей.
«Я победил, это главное. Спасибо богу. А судить — не моя работа», — заявил Усик после боя, подчеркнув, что вопросы оценки поединка оставляет на усмотрение специалистов.
Бой, прошедший в Эр-Рияде, завершился единогласным решением судей в пользу Усика со счетом 116-112 по итогам 12 раундов.
Фьюри после боя заявил, что считает себя победителем поединка. «Ничего не могу с этим поделать, но до смерти буду думать, что победил. Не собираюсь плакать из-за того, что случилось», — сказал он после боя.
В отличие от прошлого боя Фьюри и Усика, который состоялся в мае, все судьи отдали победу украинцу. Усик назвал Фьюри «великим бойцом и великим соперником», а раунды боя с ним — «невероятными».
Усик победил во всех 23 поединках за карьеру на профессиональном ринге. 36-летний Фьюри потерпел от Усика второе поражение в карьере. До двух поединков с украинцем у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.
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