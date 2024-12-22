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Эксклюзив

Бывший чемпион мира не согласился с решением судей о победе Усика

Бывший чемпион мира по боксу Дрозд не согласился с решением судей о победе Усика
По мнению Григория Дрозда, поединок между Фьюри и Усиком должен был завершиться вничью. Бой, по его словам, шел на равных, хотя и был непростым
Александр Усик
Александр Усик (Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK / Global look press)

Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри должен был завершиться вничью. Такое мнение «РБК Спорт» выразил экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд.

Усик в ночь на 22 декабря победил Фьюри в поединке за несколько титулов чемпиона мира в супертяжелом весе.

«По ощущениям я больше склонялся к ничьей, потому что Усик в статусе чемпиона, но не было такого, чтобы он сильно доминировал. Очень равный бой, но бы ближе склонялся к ничьей, но судьи посчитали так. Действительно, был непростой поединок с точки зрения попаданий и выигрышных эпизодов. Но Фьюри точно был лучше, чем в первом поединке», — сказал Дрозд.

Собеседник «РБК Спорт» признался, что ожидал победы Усика. «Говорил, что он победит по очкам — так и произошло. В первом бою он выглядел убедительнее, сейчас же Фьюри подстроился — он не стоял на месте. Пропущенные удары все же были, именно поэтому Усику отдали большинство раундов. Он был почище и намного активнее. Усик был сильнее в количестве точных попаданий», — отметил он.

По словам Дрозда, несмотря на то, что «серьезной зарубы» не было, накал поединка сохранялся до последнего раунда. «Не скажу, что бой был очень зрелищным, но я посмотрел с удовольствием. Накал сохранялся до последнего раунда. Но серьезной зарубы мы не увидели. Опять же, красивый бокс с большим передвижением и высоким темпом. Считаю, что Усик нанес больше точных ударов и ему подняли руку», — отметил он.

Экс-чемпион мира считает, что третий поединок не нужен, поскольку «уже всем все стало понятно».

Усик второй раз подряд победил Фьюри в чемпионском бою
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Александр Усик и Тайсон Фьюри

Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге. 36-летний Фьюри потерпел от Усика второе поражение в карьере. До двух поединков с украинцем у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

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Альвина Цаканян
Александр Усик Григорий Дрозд Тайсон Фьюри
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