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Отец Дениса Черышева возглавил «Шинник»

Дмитрий Черышев возглавил ярославский «Шинник»
Дмитрий Черышев сменил в ярославском клубе Дмитрия Хомуху. Последним местом его работы была «Санта-Колома» из Андорры
Дмитрий Черышев
Дмитрий Черышев (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев назначен новым главным тренером «Шинника». Об этом сообщается в телеграм-канале ярославского клуба.

Срок действия соглашения с 54-летним специалистом рассчитан по схеме «полгода + один год».

В конце ноября пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха. Ярославский клуб перед зимней паузой занимает 11-е место в Первой лиге, набрав 24 очка в 20 матчах. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37).

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Черышев 23 ноября ушел с поста главного тренера «Санта-Коломы» из Андорры. Там он работал с июля 2022 года, после того как команду выкупил известный хоккейный агент Дэн Мильштейн. В первом сезоне «Санта-Колома» стала третьей в чемпионате Андорры и попала в квалификацию Лиги конференций, где дошла до третьего раунда.

В бытность футболистом он выступал на позиции нападающего за дзержинский «Химик», нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», хихонский «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс», сборную России. Тренерскую карьеру начал в 2003 году. Работал в том числе в мадридском «Реале» и «Севилье», возглавлял нижегородскую «Волгу», «Иртыш» (Павлодар), «Мордовию» и «Нижний Новгород».

Черышев — отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, который сейчас выступает за итальянскую «Венецию».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Дмитрий Черышев ФК Шинник
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