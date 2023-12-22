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NTVSpor назвал Черчесова кандидатом на пост тренера турецкого клуба

NTVSpor: Черчесов является кандидатом на пост главного тренера «Бешикташа»
Турецкий телеканал сообщил, что в числе кандидатов семь человек, в частности Фабио Каннаваро, Славен Билич и Хорхе Сампаоли
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает турецкий телеканал NTVSpor.

Российский специалист входит в число семи кандидатов на этот пост вместе с Фабио Каннаваро, Славеном Биличем, Хорхе Сампаоли, Рудом ван Нистелроем, Франком де Буром и Бруно Женезио.

Пост главного тренера «Бешикташа» 22 декабря покинул Рыза Чалымбай. После 16 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Лидирует «Фенербахче» (43).

РБК обратился за комментариями к Черчесову.

В июле Черчесова уволили из венгерского «Ференцвароша» после неудачи в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Ференцварош» впервые вышел в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерская команда в итоге проиграла немецкому «Байеру». Также Черчесов привел команду к двум подряд чемпионствам.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция Бешикташ Станислав Черчесов
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