«Барселона» проиграла мексиканскому клубу, но заработала €4,5 млн
Футболисты испанской «Барселоны» провели товарищеский матч против мексиканской «Америки» в Далласе. Игра завершилась поражением каталонцев со счетом 2:3.
В составе «Барселоны» отличились Ламин Ямаль (6-я минута) и Марк Гиу (28). У мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес (12, 50) и Энри Мартин (82).
Как сообщает Marca, «Барселона» получила за этот товарищеский матч €4,5 млн.
В чемпионате Испании сейчас перерыв до января. «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 матчах. Каталонцев опережают мадридский «Реал» и «Жирона» (по 45 очков).
В следующем туре «Барселона» 4 января в гостях сыграет с «Лас-Пальмасом».
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится