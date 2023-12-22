«Барселона» проиграла мексиканскому клубу, но заработала €4,5 млн

Товарищеский матч против «Америки» прошел в Далласе и завершился со счетом 3:2 в пользу мексиканского клуба

Игроки «Барселоны» (Фото: Albert Gea / Reuters)

Футболисты испанской «Барселоны» провели товарищеский матч против мексиканской «Америки» в Далласе. Игра завершилась поражением каталонцев со счетом 2:3.

В составе «Барселоны» отличились Ламин Ямаль (6-я минута) и Марк Гиу (28). У мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес (12, 50) и Энри Мартин (82).

Как сообщает Marca, «Барселона» получила за этот товарищеский матч €4,5 млн.

В чемпионате Испании сейчас перерыв до января. «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 матчах. Каталонцев опережают мадридский «Реал» и «Жирона» (по 45 очков).

В следующем туре «Барселона» 4 января в гостях сыграет с «Лас-Пальмасом».