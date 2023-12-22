Степанова и Букин третий раз стали чемпионами России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду. Турнир проходит в Челябинске.
В сумме за ритм-танец и произвольный танец они получили 130,82 балла.
Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (204,90), третьими стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (198,90).
Степанова и Букин завоевали золотые медали чемпионата России третий год подряд. Они являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине Степанова и Букин были шестыми.
Позднее в пятницу в Челябинске мужчины откатают произвольную программу, жeнщины — короткую.
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