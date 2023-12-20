Валиева выступит последней с короткой программой на чемпионате России
В Челябинске состоялась жеребьевка выступления фигуристов в коротких программах на чемпионате России, соревновательная часть которого стартует 21 декабря.
В женском одиночном катании олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева получила последний, 18-й, номер.
В нынешнем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве, была четвертой в Казани.
Победительница двух этапов Гран-при Аделия Петросян будет кататься четвертой. Короткую программу девушки представят 22 декабря.
Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится