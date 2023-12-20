Камила Валиева выступит последней с короткой программой на чемпионате России

Валиева выступит последней с короткой программой на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире получила 18-й стартовый номер. Короткую программу в Челябинске девушки представят 22 декабря

Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В Челябинске состоялась жеребьевка выступления фигуристов в коротких программах на чемпионате России, соревновательная часть которого стартует 21 декабря.

В женском одиночном катании олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева получила последний, 18-й, номер.

В нынешнем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве, была четвертой в Казани.

Победительница двух этапов Гран-при Аделия Петросян будет кататься четвертой. Короткую программу девушки представят 22 декабря.

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).