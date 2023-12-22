Прервавшего безголевую серию Овечкина включили в число звезд дня НХЛ

Российский форвард стал третьей звездой дня. Первой звездой признали сделавшего покер нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, второй — российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова

Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился голевой передачей в матче против «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Россиянин прервал свою антирекордную безголевую серию в НХЛ из 14 матчей.

На счету Овечкина теперь 828 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).

Второй звездой дня стал еще один россиянин — форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Нападающий забросил победную шайбы и сделал две результативные передачи в игре против «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).

Первой звездой был признан форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который забросил четыре шайбы и сделал одну передачу в матче против «Оттава Сенаторз» (6:4). Это второй покер в НХЛ в нынешнем сезоне, в октябре четыре шайбы в игре против «Эдмонтон Ойлерз» (8:1) забросил форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Босер.

У Маккиннона теперь 53 (18+35) очка в нынешнем сезоне. Он приблизился к лидирующему в списке лучших бомбардиров российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, у которого 57 (23+34) очков.