Прервавшего безголевую серию Овечкина включили в число звезд дня НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Овечкин забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился голевой передачей в матче против «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Россиянин прервал свою антирекордную безголевую серию в НХЛ из 14 матчей.
На счету Овечкина теперь 828 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).
Второй звездой дня стал еще один россиянин — форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Нападающий забросил победную шайбы и сделал две результативные передачи в игре против «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).
Первой звездой был признан форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который забросил четыре шайбы и сделал одну передачу в матче против «Оттава Сенаторз» (6:4). Это второй покер в НХЛ в нынешнем сезоне, в октябре четыре шайбы в игре против «Эдмонтон Ойлерз» (8:1) забросил форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Босер.
У Маккиннона теперь 53 (18+35) очка в нынешнем сезоне. Он приблизился к лидирующему в списке лучших бомбардиров российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, у которого 57 (23+34) очков.
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