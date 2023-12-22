Овечкин фразой «нужно перемалывать и давить» оценил первый гол за 15 игр
Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доволен, что ему удалось прервать свою 14-матчевую безголевую серию. Об этом он заявил журналистам после матча против «Коламбус Блю Джекетс».
«Вы видели, как мы играли в большинстве по ходу матча, больше минуты проводили в чужой зоне, это придало нам уверенности. Мы хорошо играли, забросили две очень важные шайбы. Надеюсь, это будет неким сообщением для нас, как мы должны играть», — сказал Овечкин.
Встреча против «Коламбуса» (3:2) завершилась победной шайбой Овечкина в овертайме.
«Давно я не забивал, так что я доволен. Надеюсь, дело теперь пойдет. У меня были хорошие моменты в первом и втором периодах. Иногда просто нужно продолжать давить и перемалывать, рад, что получилось забить», — добавил Овечкин.
До сегодняшнего матча Овечкин не забрасывал шайб в 14 играх подряд, что является для него антирекордом. Россиянин не забивал с 19 ноября.
Российский форвард забил 828-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).
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