Овечкин фразой «нужно перемалывать и давить» оценил первый гол за 15 игр

Овечкин о завершении безголевой серии: иногда просто нужно продолжать давить

Российский форвард «Вашингтона» прервал 14-матчевую безголевую серию, забросив победную шайбу «Коламбусу» в овертайме. Россиянин надеется, что хорошая игра придаст команде уверенности

Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доволен, что ему удалось прервать свою 14-матчевую безголевую серию. Об этом он заявил журналистам после матча против «Коламбус Блю Джекетс».

«Вы видели, как мы играли в большинстве по ходу матча, больше минуты проводили в чужой зоне, это придало нам уверенности. Мы хорошо играли, забросили две очень важные шайбы. Надеюсь, это будет неким сообщением для нас, как мы должны играть», — сказал Овечкин.

Встреча против «Коламбуса» (3:2) завершилась победной шайбой Овечкина в овертайме.

«Давно я не забивал, так что я доволен. Надеюсь, дело теперь пойдет. У меня были хорошие моменты в первом и втором периодах. Иногда просто нужно продолжать давить и перемалывать, рад, что получилось забить», — добавил Овечкин.

До сегодняшнего матча Овечкин не забрасывал шайб в 14 играх подряд, что является для него антирекордом. Россиянин не забивал с 19 ноября.

Российский форвард забил 828-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).