Овечкин забросил победную шайбу и прервал антирекордную серию без голов
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором победной шайбы своей команды в матче против «Коламбус Блю Джакетс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
У «Вашингтона» дубль в основное время на свой счет записал форвард Энтони Манта. В случае с первой шайбой Овечкин стал автором голевой передачи. А уже в овертайме российский хоккеист принес победу своей команде.
За «Коламбус» авторами голов стали Эмиль Бемстрем и Егор Чинахов. Российские форварды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко сделали по одной результативной передаче.
До сегодняшнего матча Овечкин не забрасывал шайб в последних 14 играх, чего не происходило с ним с начала карьеры в НХЛ. В течение этих 14 игр он нанес более 50 неудачных бросков. До нынешнего декабря рекордная безголевая серия Овечкина составляла 10 матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года). Россиянин не забивал с 19 ноября.
Овечкин признавался, что нынешний сезон является разочаровывающим для него. «Я думаю, что это разочарование не только для меня, но и для всех, — сказал он. — Вы можете видеть, что мы не забиваем столько голов, как раньше».
Россиянин является лучшим снайпером ХХI века и вторым в истории НХЛ — 828 шайб. Он уступает лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894), завершившему карьеру в 1999 году.
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