Овечкин забросил победную шайбу и прервал антирекордную серию без голов

Благодаря шайбе в ворота «Коламбуса» Александр Овечкин прервал серию из 14 матчей без голов. До этого россиянин так долго без забитых шайб не играл

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором победной шайбы своей команды в матче против «Коламбус Блю Джакетс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

У «Вашингтона» дубль в основное время на свой счет записал форвард Энтони Манта. В случае с первой шайбой Овечкин стал автором голевой передачи. А уже в овертайме российский хоккеист принес победу своей команде.

За «Коламбус» авторами голов стали Эмиль Бемстрем и Егор Чинахов. Российские форварды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко сделали по одной результативной передаче.

До сегодняшнего матча Овечкин не забрасывал шайб в последних 14 играх, чего не происходило с ним с начала карьеры в НХЛ. В течение этих 14 игр он нанес более 50 неудачных бросков. До нынешнего декабря рекордная безголевая серия Овечкина составляла 10 матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года). Россиянин не забивал с 19 ноября.

Овечкин признавался, что нынешний сезон является разочаровывающим для него. «Я думаю, что это разочарование не только для меня, но и для всех, — сказал он. — Вы можете видеть, что мы не забиваем столько голов, как раньше».

Россиянин является лучшим снайпером ХХI века и вторым в истории НХЛ — 828 шайб. Он уступает лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894), завершившему карьеру в 1999 году.