Сменщик Станковича ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
И.о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов пока не думает о том, может ли он остаться во главе московского клуба на постоянной основе. Об этом он заявил журналистам после победы над ЦСКА.
«Спартак» 22 ноября обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура РПЛ. 47-летний Романов провел дебютный матч во главе «красно-белых».
«Мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Что касается таких разговоров, то это внутренняя кухня», — цитирует Романова ТАСС.
«Будущее Романова в «Спартаке» прекрасное», — отметил генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов.
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября.
Романов, воспитанник спартаковской школы, с июня 2022 года возглавлял молодежный состав «Спартака», а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.
