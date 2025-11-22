 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,11 x 69 2 7,1 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Краснодар 1 2,95 x 3,55 2 2,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,5 x 3,95 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,05 x 3,85 2 2,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,25 x 3,95 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,35 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,35 x 5 2 9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33
Спорт⁠,
0

Сменщик Станковича ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Вадим Романов — о своем будущем в «Спартаке»: «Мы идем от игры к игре»
В первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера «красно-белые» победили ЦСКА. По словам Романова, он идет от игры к игре
Вадим Романов
Вадим Романов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

И.о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов пока не думает о том, может ли он остаться во главе московского клуба на постоянной основе. Об этом он заявил журналистам после победы над ЦСКА.

«Спартак» 22 ноября обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура РПЛ. 47-летний Романов провел дебютный матч во главе «красно-белых».

«Мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Что касается таких разговоров, то это внутренняя кухня», — цитирует Романова ТАСС.

«Будущее Романова в «Спартаке» прекрасное», — отметил генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября.

Романов, воспитанник спартаковской школы, с июня 2022 года возглавлял молодежный состав «Спартака», а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Вадим Романов Сергей Некрасов
Материалы по теме
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича
Спорт
«Спартак» забил гол Акинфееву прямым ударом с углового
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 20:25 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 20:25
Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил поражение от «Спартака» Спорт, 20:41
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Bild узнал о желании Европы изменить как минимум 4 пункта плана Трампа Политика, 20:36
Трамп ответил «нет» на вопрос об окончательном предложении Украине Политика, 20:29
Борис Джонсон назвал мирный план США «полным предательством Украины» Политика, 20:23
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 20:19
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Сменщик Станковича ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке» Спорт, 20:17
Экоактивисты окрасили воду канала в Венеции в зеленый цвет Общество, 20:15
«Ливерпуль» впервые за 60 лет разгромно проиграл два подряд матча в АПЛ Спорт, 19:56
Bloomberg рассказал о шоке в ЕС из-за скорости продвижения плана Трампа Политика, 19:56
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В США назвали причину повреждения лобового стекла пассажирского Boeing Общество, 19:37