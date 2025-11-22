Вадим Романов — о своем будущем в «Спартаке»: «Мы идем от игры к игре»

Сменщик Станковича ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

В первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера «красно-белые» победили ЦСКА. По словам Романова, он идет от игры к игре

Вадим Романов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

И.о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов пока не думает о том, может ли он остаться во главе московского клуба на постоянной основе. Об этом он заявил журналистам после победы над ЦСКА.

«Спартак» 22 ноября обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура РПЛ. 47-летний Романов провел дебютный матч во главе «красно-белых».

«Мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Что касается таких разговоров, то это внутренняя кухня», — цитирует Романова ТАСС.

«Будущее Романова в «Спартаке» прекрасное», — отметил генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября.

Романов, воспитанник спартаковской школы, с июня 2022 года возглавлял молодежный состав «Спартака», а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.