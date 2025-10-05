Акинфеева заменили из-за травмы в дерби со «Спартаком»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму ноги во втором тайме матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» и был заменен на Владислава Торопа.
Игра проходит на стадионе ЦСКА.
Акинфеев получил повреждение в эпизоде с голом Ливая Гарсии на 57-й минуте, который сократил отставание «Спартака» в счете до 2:3.
У 39-летнего Акинфеева 12 матчей в этом сезоне (11 в РПЛ и Суперкубок).
Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, в которой занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА дебютировал в 2003 году.
