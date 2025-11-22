Капитан «Акрона» Савичев получил перелом пальца ноги в матче РПЛ с «Сочи»

Капитан клуба Дзюбы получил перелом пальца ноги в матче РПЛ с «Сочи»

Константин Савичев (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Капитан «Акрона» Константин Савичев получил перелом в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба.

У защитника был диагностирован перелом фаланги пальца стопы в результате одного из стыков в концовке первого тайма. Футболист пропустит оставшиеся два матча в этом году.

«Акрон» накануне обыграл «Сочи» со счетом 3:2, уступая 0:2. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба восстановился после травмы, вышел на замену на 57-й минуте и отметился двумя голевыми передачами. Савичев был заменен после первого тайма.

31-летний Савичев в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Тольяттинский клуб набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет «Пари Нижний Новгород».