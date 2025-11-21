 Перейти к основному контенту
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,2 x 3,6 2 3,35 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 1,98 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Дзюба после травмы помог «Акрону» отыграться с 0:2 и победить

«Акрон» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи», Дзюба сделал две голевые передачи
Лучший бомбардир в истории российского футбола вышел на замену на 57-й минуте и отметился двумя голевыми передачами
Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»
Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей голы забили Антон Зиньковский (35-я минута) и Игнасио Сааведра (56). У хозяев отличились Дмитрий Пестряков (63, 65) и Марат Бокоев (80).

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба восстановился после травмы и впервые с октября попал в заявку «Акрона». 37-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте и отметился двумя голевыми передачами.

«Акрон» выиграл третий матч подряд.

Тольяттинский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с восемью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет «Пари Нижний Новгород», «Сочи» 1 декабря дома сыграет с махачкалинским «Динамо».

Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Сочи ФК Акрон Артем Дзюба
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
