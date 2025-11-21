«Акрон» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи», Дзюба сделал две голевые передачи

Дзюба после травмы помог «Акрону» отыграться с 0:2 и победить

Лучший бомбардир в истории российского футбола вышел на замену на 57-й минуте и отметился двумя голевыми передачами

Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей голы забили Антон Зиньковский (35-я минута) и Игнасио Сааведра (56). У хозяев отличились Дмитрий Пестряков (63, 65) и Марат Бокоев (80).

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба восстановился после травмы и впервые с октября попал в заявку «Акрона». 37-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте и отметился двумя голевыми передачами.

«Акрон» выиграл третий матч подряд.

Тольяттинский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с восемью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет «Пари Нижний Новгород», «Сочи» 1 декабря дома сыграет с махачкалинским «Динамо».