Дзюба после травмы помог «Акрону» отыграться с 0:2 и победить
Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе гостей голы забили Антон Зиньковский (35-я минута) и Игнасио Сааведра (56). У хозяев отличились Дмитрий Пестряков (63, 65) и Марат Бокоев (80).
Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба восстановился после травмы и впервые с октября попал в заявку «Акрона». 37-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте и отметился двумя голевыми передачами.
«Акрон» выиграл третий матч подряд.
Тольяттинский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с восемью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет «Пари Нижний Новгород», «Сочи» 1 декабря дома сыграет с махачкалинским «Динамо».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин