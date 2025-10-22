Губернатор посетил тренировку «Ростова» и выразил поддержку клубу РПЛ

Юрий Слюсарь отметил, что «откровенно» пообщался с футболистами и тренерским штабом «Ростова» о текущей ситуации и о будущем команды

Юрий Слюсарь (Фото: пресс-служба ФК "Ростов")

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что пообщался с футбольной командой «Ростов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор, опубликовав видео с тренировки ростовского клуба.

«Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями», — сообщил Слюсарь.

Губернатор отметил, что «откровенно» пообщался с футболистами и тренерским штабом о текущей ситуации и о будущем команды.

«Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать всё, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным. За нами — поддержка, за командой — красивая игра и победы», — добавил он.

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров 15 октября сообщил, что РФС направил клубу письмо, в котором выразил серьезную озабоченность финансовым состоянием команды.

По словам Гончарова, РФС попросил руководство и собственников клуба оперативно принять меры по устранению проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон. В клубе уже несколько месяцев занимаются решением этой проблемы, сказал гендиректор.

Гончаров отметил, что РФС обратил внимание на дефицит источников финансирования клуба на этот год. Этот дефицит вызван в том числе неисполнением договорных обязательств со стороны спонсоров и жертвователей, а также ожидаемым сокращением количества спонсоров и партнеров клуба в 2026 году.

Арташес Арутюнянц, который являлся президент «Ростова» с 2017 года, 15 октября покинул свой пост по собственному желанию.

«Ростов» после 12 туров с 14 очками идет на десятом месте в РПЛ.