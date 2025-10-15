 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Президент футбольного клуба «Ростов» покинул свой пост

Арутюнянц покинул пост президента футбольного клуба «Ростов»
Арташес Арутюнянц занимал пост президента «Ростова» с 2017 года. Клуб идет на десятом месте в РПЛ
Арташес Арутюнянц
Арташес Арутюнянц (Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»)

Арташес Арутюнянц принял решение покинуть пост президента «Ростова», сообщила пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это решение было непростым, так как «Ростов» для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб», — заявил Арутюнянц.

О возможном уходе Арутюнянца сообщалось еще в мае.

Он занимал пост президента клуба с 2017 года.

В феврале 2025-го из команды ушел тренер Валерий Карпин. Он собирался сосредоточиться на сборной России, но уже в межсезонье возглавил московское «Динамо».

«Ростов» идет на десятом месте в РПЛ после 11 туров.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов
