Президент футбольного клуба «Ростов» покинул свой пост
Арташес Арутюнянц принял решение покинуть пост президента «Ростова», сообщила пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Это решение было непростым, так как «Ростов» для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб», — заявил Арутюнянц.
О возможном уходе Арутюнянца сообщалось еще в мае.
Он занимал пост президента клуба с 2017 года.
В феврале 2025-го из команды ушел тренер Валерий Карпин. Он собирался сосредоточиться на сборной России, но уже в межсезонье возглавил московское «Динамо».
«Ростов» идет на десятом месте в РПЛ после 11 туров.
