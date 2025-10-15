 Перейти к основному контенту
В «Ростове» сообщили о беспокойстве РФС за их финансовое состояние

РФС попросил руководство и собственников клуба оперативно решить проблемы с финансированием, чтобы получить лицензию на следующий сезон. В «Ростове» ожидают сокращения числа спонсоров в 2026 году
Фото: Официальный сайт ФК «‎Ростов»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Ростов»

РФС направил «Ростову» письмо, в котором выразил серьезную озабоченность финансовым состоянием клуба, сообщил генеральный директор команды Игорь Гончаров, которого цитирует «РИА Новости».

По словам Гончарова, РФС попросил руководство и собственников клуба оперативно принять меры по устранению проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон. В клубе уже несколько месяцев занимаются решением этой проблемы, сказал гендиректор.

Гончаров отметил, что РФС обратил внимание на дефицит источников финансирования клуба на этот год. Этот дефицит вызван в том числе неисполнением договорных обязательств со стороны спонсоров и жертвователей, а также ожидаемым сокращением количества спонсоров и партнеров клуба в 2026 году.

Президент футбольного клуба «Ростов» покинул свой пост
Спорт
Арташес Арутюнянц

В среду пост президента «Ростова» покинул Арташес Арутюнянц, он занимал эту должность с 2017 года.

Ростовская команда занимает десятое место в РПЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российский футбольный союз (РФС) ФК Ростов
