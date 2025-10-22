 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 3,05 x 3,5 2 2,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,53 x 4,8 2 6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,3 2 10 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,55 2 2,02 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2,1 x 3,5 2 3,45 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032

Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032
Решение проводить на Олимпиаде-2032 соревнования в реке с крокодилами вызвало обеспокоенность
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Река Фицрой в центральной части австралийского штата Квинсленда одобрена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 в Брисбене для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Австралийская вещательная корпорация.

Олимпийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ планируется провести в Рокгемптоне.

Однако это решение вызвало обеспокоенность национальных федераций по гребле на байдарках и каноэ.

В частности, Австралийская ассоциация гребцов сомневается, что Фицрой соответствует международным стандартам из-за обилия ручьев и крокодилов.

«Да, здесь есть гребной клуб, наши спортсмены готовились здесь к Олимпиаде-2020, — рассказала исполнительный директор Австралийской ассоциации гребцов Сара Кук. — Мы, конечно, не против соревноваться здесь, но крокодилы могут отпугнуть иностранных спортсменов».

«Однако главным критерием является то, что на маршруте не должно быть ручьев, а здесь их много, — отметила она. — На данный момент для нас проблема в том, что, с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) и Международным олимпийским комитетом еще не проводились консультации. Мы хотим, чтобы World Rowing и МОК все-таки были вовлечены в процесс одобрения объектов».

Однако Консультативный комитет по наследию гребных видов спорта CQ32 подтвердил, что река прошла первоначальную проверку Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA)..

Ранее World Rowing Фицрой признали непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года, отметив, что она подходит только для тренировок.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
летняя Олимпиада Олимпийские игры летние Олимпийские игры Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ Австралия
Материалы по теме
Российских лыжников и сноубордистов не допустили к Олимпиаде-2026
Спорт
FIS рассмотрит допуск россиян на Олимпиаду. Каковы шансы поехать на Игры
Спорт
В каких видах спорта россиян не допустили на Олимпиаду-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Орбан заявил о продолжении подготовки саммита России и США в Будапеште Политика, 11:07
Овечкин стал соавтором гола и приблизился к антирекорду Спорт, 11:05
Задержанный рассказал, зачем выдавал Киеву данные о технике на Транссибе Политика, 11:01
Прибыль «Ренессанс Банка» составила ₽448 млн за девять месяцев 2025 года Пресс-релиз, 11:01
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Как убедить руководителя, что вы готовы к повышению Образование, 10:56
Защита попросила отменить пожизненный приговор авторитету Шишкану Общество, 10:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году Радио РБК, 10:49
Роскошь — не порок. Мы познакомились с самым крутым Maybach на планете Авто, 10:48
Как получить скидку при покупке квартиры в 2025 году Недвижимость, 10:47
В Верховной раде заявили о срыве отопительного сезона на Украине Политика, 10:47
Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032 Спорт, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Канада расторгла заключенный с Зеленским контракт на ремонт бронетехники Политика, 10:38