Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032

Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032

Решение проводить на Олимпиаде-2032 соревнования в реке с крокодилами вызвало обеспокоенность

Фото: Getty Images

Река Фицрой в центральной части австралийского штата Квинсленда одобрена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 в Брисбене для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Австралийская вещательная корпорация.

Олимпийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ планируется провести в Рокгемптоне.

Однако это решение вызвало обеспокоенность национальных федераций по гребле на байдарках и каноэ.

В частности, Австралийская ассоциация гребцов сомневается, что Фицрой соответствует международным стандартам из-за обилия ручьев и крокодилов.

«Да, здесь есть гребной клуб, наши спортсмены готовились здесь к Олимпиаде-2020, — рассказала исполнительный директор Австралийской ассоциации гребцов Сара Кук. — Мы, конечно, не против соревноваться здесь, но крокодилы могут отпугнуть иностранных спортсменов».

«Однако главным критерием является то, что на маршруте не должно быть ручьев, а здесь их много, — отметила она. — На данный момент для нас проблема в том, что, с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) и Международным олимпийским комитетом еще не проводились консультации. Мы хотим, чтобы World Rowing и МОК все-таки были вовлечены в процесс одобрения объектов».

Однако Консультативный комитет по наследию гребных видов спорта CQ32 подтвердил, что река прошла первоначальную проверку Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA)..

Ранее World Rowing Фицрой признали непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года, отметив, что она подходит только для тренировок.