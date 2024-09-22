«Ак Барс» второй раз подряд забросил сопернику пять шайб в КХЛ

Матч с «Сочи» в Казани закончился со счетом 5:2. У «Ак Барса» гол и две передачи на счету Артема Галимова, у гостей дубль оформил Тимур Хафизов

Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей, переиграв на своем льду «Сочи» со счетом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).

У казанской команды отличились Никита Лямкин (10-я минута), Егор Коршков (19), Дмитрий Яшкин (20), Артем Галимов (24) и Семен Терехов (32). Галимов также сделал две результативные передачи.

У сочинского клуба забивал Тимур Хафизов (37, 51).

«Ак Барс» в предыдущем матче также забросил сопернику, астанинскому «Барысу», пять шайб (5:0).

Казанцы занимают седьмое место в Восточной конференции, «Сочи» — последний на Западе.

Следующим соперником «Ак Барса» 25 сентября будет тольяттинская «Лада», которая ранее в воскресенье проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:1.