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«Ак Барс» второй раз подряд забросил сопернику пять шайб в КХЛ

«Ак Барс» победил «Сочи», забросив сопернику пять шайб
Матч с «Сочи» в Казани закончился со счетом 5:2. У «Ак Барса» гол и две передачи на счету Артема Галимова, у гостей дубль оформил Тимур Хафизов
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей, переиграв на своем льду «Сочи» со счетом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).

У казанской команды отличились Никита Лямкин (10-я минута), Егор Коршков (19), Дмитрий Яшкин (20), Артем Галимов (24) и Семен Терехов (32). Галимов также сделал две результативные передачи.

У сочинского клуба забивал Тимур Хафизов (37, 51).

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

«Ак Барс» в предыдущем матче также забросил сопернику, астанинскому «Барысу», пять шайб (5:0).

Казанцы занимают седьмое место в Восточной конференции, «Сочи» — последний на Западе.

Следующим соперником «Ак Барса» 25 сентября будет тольяттинская «Лада», которая ранее в воскресенье проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:1.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Сочи
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