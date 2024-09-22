«Ак Барс» второй раз подряд забросил сопернику пять шайб в КХЛ
Казанский «Ак Барс» продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей, переиграв на своем льду «Сочи» со счетом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).
У казанской команды отличились Никита Лямкин (10-я минута), Егор Коршков (19), Дмитрий Яшкин (20), Артем Галимов (24) и Семен Терехов (32). Галимов также сделал две результативные передачи.
У сочинского клуба забивал Тимур Хафизов (37, 51).
«Ак Барс» в предыдущем матче также забросил сопернику, астанинскому «Барысу», пять шайб (5:0).
Казанцы занимают седьмое место в Восточной конференции, «Сочи» — последний на Западе.
Следующим соперником «Ак Барса» 25 сентября будет тольяттинская «Лада», которая ранее в воскресенье проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:1.
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