«Ак Барс» разгромил «Барыс» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду астанинский «Барыс».
Матч завершился со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).
Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (10-я минута), Кирилл Семенов (13), Александр Барабанов (44), Егор Коршков (45) и Никита Дыняк (57).
Яшкин набрал очки в пятом матче подряд.
«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции и в следующем матче встретится с «Сочи» 22 сентября.
«Барыс» с пятью поражениями в шести играх идет предпоследним на Востоке, его следующим соперником будет «Витязь» 21 сентября.
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