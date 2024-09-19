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«Ак Барс» разгромил «Барыс» в КХЛ

«Ак Барс» со счетом 5:0 разгромил «Барыс» в КХЛ
Матч в Казани завершился со счетом 5:0. Дмитрий Яшкин набрал очки в пятом матче подряд
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду астанинский «Барыс».

Матч завершился со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (10-я минута), Кирилл Семенов (13), Александр Барабанов (44), Егор Коршков (45) и Никита Дыняк (57).

Яшкин набрал очки в пятом матче подряд.

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«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции и в следующем матче встретится с «Сочи» 22 сентября.

«Барыс» с пятью поражениями в шести играх идет предпоследним на Востоке, его следующим соперником будет «Витязь» 21 сентября.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Барыс
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