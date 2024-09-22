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Футболист «Спартака» пропустил дерби с «Динамо» из-за смерти отца

Футболист «Спартака» Маркиньос пропустил дерби с «Динамо» из-за смерти отца
У Маркиньоса, ставшего игроком «Спартака» в августе, в ДТП на родине погиб отец. Футболист улетел в Бразилию, сообщил Станкович
Маркиньос
Маркиньос (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник «Спартака» Маркиньос улетел в Бразилию из-за смерти отца и по этой причине пропустил дерби с «Динамо» в РПЛ, сообщил в эфире «Матч ТВ» главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.

«У Маркиньоса случилось большое горе — не стало его отца, он попал в ДТП на мотоцикле», — сказал тренер.

Маркиньос перешел в «Спартак» в августе из венгерского «Ференцвароша». Он подписал контракт на три года.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Бразилец успел провести за «Спартак» девять матчей и записал на свой счет результативную передачу.

Дерби в рамках девятого тура РПЛ проходит на арене «Спартака». Счет к седьмой минуте стал 1:1.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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