Футболист «Спартака» пропустил дерби с «Динамо» из-за смерти отца
Полузащитник «Спартака» Маркиньос улетел в Бразилию из-за смерти отца и по этой причине пропустил дерби с «Динамо» в РПЛ, сообщил в эфире «Матч ТВ» главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.
«У Маркиньоса случилось большое горе — не стало его отца, он попал в ДТП на мотоцикле», — сказал тренер.
Маркиньос перешел в «Спартак» в августе из венгерского «Ференцвароша». Он подписал контракт на три года.
Бразилец успел провести за «Спартак» девять матчей и записал на свой счет результативную передачу.
Дерби в рамках девятого тура РПЛ проходит на арене «Спартака». Счет к седьмой минуте стал 1:1.
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