Футболист «Спартака» пропустил дерби с «Динамо» из-за смерти отца

У Маркиньоса, ставшего игроком «Спартака» в августе, в ДТП на родине погиб отец. Футболист улетел в Бразилию, сообщил Станкович

Маркиньос (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник «Спартака» Маркиньос улетел в Бразилию из-за смерти отца и по этой причине пропустил дерби с «Динамо» в РПЛ, сообщил в эфире «Матч ТВ» главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.

«У Маркиньоса случилось большое горе — не стало его отца, он попал в ДТП на мотоцикле», — сказал тренер.

Маркиньос перешел в «Спартак» в августе из венгерского «Ференцвароша». Он подписал контракт на три года.

Бразилец успел провести за «Спартак» девять матчей и записал на свой счет результативную передачу.

Дерби в рамках девятого тура РПЛ проходит на арене «Спартака». Счет к седьмой минуте стал 1:1.