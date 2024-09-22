«Химки» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ на почти пустой арене
«Химки» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Химках завершился со счетом 0:0. Хозяева остались в меньшинстве на 24-й минуте после красной карточки Седрика Гогуа.
Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов во время трансляции заявил, что насчитал на вмещающей почти 15 тыс. зрителей «Арене Химки» всего 291 болельщика. ТАСС сообщил, что на матче было около 300 человек.
Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский заявил ТАСС, что низкая посещаемость игры связана с «временной и географической близостью спартаковского матча (против «Динамо») и серией команды без побед».
В марте 2023-го матч 19-го тура РПЛ между московским «Торпедо» и екатеринбургским «Уралом», который также прошел в Химках, собрал антирекордные 207 зрителей.
«Химки» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей и занимают 14-е место в турнирной таблице.
У «Оренбурга» восемь матчей без побед в турнире и 13-я строчка.
В десятом туре «Оренбург» 27 сентября примет «Пари НН», а «Химки» через два дня сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».
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