«Спартак» объявил о подписании бывшего игрока Черчесова
Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с Маркиньосом, который перешел из венгерского «Ференцвароша». Соглашение с 24-летним бразильцем подписано на три года. Новичок будет выступать за команду под 8-м номером.
Маркиньос родом из города Кажари на северо-востоке Бразилии. Футболу он обучался в академии «Атлетико Минейро» из Белу-Оризонти — одного из исторически сильнейших клубов страны.
С 2022 года Маркиньос выступал за «Ференцварош», которым руководил бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. После ухода российского специалиста в 2023 году клуб возглавил Деян Станкович, при котором бразилец стал основным игроком команды. Весной 2024 года Станкович перешел в «Спартак».
«Спартак» после старта РПЛ провел два матча — проиграл «Оренбургу» (0:2) и победил «Химки» (3:1). В третьем туре команда сыграет против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдет в понедельник.
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