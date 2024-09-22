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FIDE не поддержала снятие санкций с России, но одобрила допуск детей

Генассамблея FIDE не поддержала предложение снять все санкции с России
Совет FIDE предложил пока не снимать санкции, но смягчить ограничения для инвалидов и детей, с этим предложением согласилось большинство голосовавших
Президент FIDE Аркадий Дворкович
Президент FIDE Аркадий Дворкович (Фото: Nicky J Sims / Getty Images )

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) в Будапеште не поддержала предложение о полном снятии санкций с России и Белоруссии, с которым выступила киргизская федерация.

При этом члены генассамблеи поддержали предложение совета FIDE смягчить ограничения для «уязвимых» категорий (дети до 12 лет, инвалиды) и проконсультироваться по этому поводу с МОК и IPC.

Вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос, завершая дискуссию по поводу предложения о снятии санкций, выступил за то, чтобы не начинать «войну с МОК», ничего не менять и, если есть необходимость в снятии санкций, сначала убедить в ней МОК.

Голосование было открытым. За полное снятие санкций был отдан 21 голос, за полное сохранение ограничений — 41, за поддержку рекомендации совета FIDE — 66.

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Российские и белорусские шахматисты могут выступать на турнирах FIDE в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе, эти ограничения действуют до 1 января 2025 года. Сборные двух стран отстранены от соревнований FIDE.

В Федерации шахмат России санкции FIDE считают дискриминационными и нарушающими устав, заявил на генассамблее представитель России Сергей Яновский.

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Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE)
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