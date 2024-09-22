Дворкович отказался вести заседание в FIDE по поводу допуска россиян

Дворкович отказался вести заседание в FIDE по поводу снятия санкций с россиян

Генассамблея FIDE в Будапеште обсуждает возможность снятия санкций с российских шахмат. Вместо Дворковича заседание ведет Вишванатан Ананд. Совет FIDE не поддержал предложение киргизской федерации полностью снять санкции с россиян

Аркадий Дворкович (Фото: Tristan Fewings / Getty Images )

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович не стал вести заседание генассамблеи организации в Будапеште, на котором обсуждается снятие санкций с россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — сказал Дворкович.

Вместо Дворковича заседание вел вице-президент FIDE индиец Вишванатан Ананд.

Ананд зачитал заявление совета FIDE, согласно которому большинство членов не поддержали предложение киргизской федерации о полном снятии санкций с россиян. При этом в совете FIDE рекомендовали смягчение ограничений для «уязвимых» категорий, в частности допустить на турниры FIDE шахматистов с инвалидностью и детей до 12 лет.

Обсуждение вопроса продолжается.

Российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. Сборная России не может выступать на турнирах FIDE.