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Дворкович отказался вести заседание в FIDE по поводу допуска россиян

Дворкович отказался вести заседание в FIDE по поводу снятия санкций с россиян
Генассамблея FIDE в Будапеште обсуждает возможность снятия санкций с российских шахмат. Вместо Дворковича заседание ведет Вишванатан Ананд. Совет FIDE не поддержал предложение киргизской федерации полностью снять санкции с россиян
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Tristan Fewings / Getty Images )

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович не стал вести заседание генассамблеи организации в Будапеште, на котором обсуждается снятие санкций с россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — сказал Дворкович.

Вместо Дворковича заседание вел вице-президент FIDE индиец Вишванатан Ананд.

Ананд зачитал заявление совета FIDE, согласно которому большинство членов не поддержали предложение киргизской федерации о полном снятии санкций с россиян. При этом в совете FIDE рекомендовали смягчение ограничений для «уязвимых» категорий, в частности допустить на турниры FIDE шахматистов с инвалидностью и детей до 12 лет.

Обсуждение вопроса продолжается.

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Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Аркадий Дворкович
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