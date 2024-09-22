Дворкович отказался вести заседание в FIDE по поводу допуска россиян
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович не стал вести заседание генассамблеи организации в Будапеште, на котором обсуждается снятие санкций с россиян. Об этом сообщает ТАСС.
«Поскольку речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — сказал Дворкович.
Вместо Дворковича заседание вел вице-президент FIDE индиец Вишванатан Ананд.
Ананд зачитал заявление совета FIDE, согласно которому большинство членов не поддержали предложение киргизской федерации о полном снятии санкций с россиян. При этом в совете FIDE рекомендовали смягчение ограничений для «уязвимых» категорий, в частности допустить на турниры FIDE шахматистов с инвалидностью и детей до 12 лет.
Обсуждение вопроса продолжается.
Российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. Сборная России не может выступать на турнирах FIDE.
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