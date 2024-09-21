Федерация шахмат Киргизии выступила за снятие санкций с россиян

Глава федерации Бабур Тольбаев хочет полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на соревнования под эгидой FIDE. Сейчас они выступают в нейтральном статусе

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Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за то, чтобы Международная шахматная федерация (FIDE) сняла с российских спортсменов санкции. Об этом он заявил ТАСС.

«Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна — Молдавия, Монголия — я бы так же выступил, потому что это правильно. В мире очень много конфликтов, но участвующие в них страны никак не наказываются. Не должно быть двойных стандартов — это просто нарушение этики», — сказал Тольбаев.

Сейчас российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. С 21 по 22 сентября проходит Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE), где будет рассматриваться вопрос о снятии этих санкций.

По словам Тольбаева, он будет просить сделать тайным голосование по восстановлению россиян и белорусов. «Понял, что есть люди, которые просто боятся публично выражать свое мнение — они боятся определенного воздействия, давления как здесь, так и в своих странах», — добавил глава Федерации шахмат Киргизии.

Ранее на этой неделе 16-й чемпион мира и лидер мирового рейтинга, норвежец Магнус Карлсен выступил против того, чтобы FIDE сняла с российских спортсменов санкции.