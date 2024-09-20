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В ФШР призвали Карлсена вернуть заработанные в России призовые

Вице-президент ФШР призвал Карлсена вернуть заработанные в России призовые
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин отметил, что норвежец заработал в стране достаточно много денег и, «прежде чем говорить что-то негативное о России, неплохо было бы их вернуть»
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин раскритиковал 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена за то, что тот выступил против снятия санкций с российских шахматистов.

«Карлсен говорит ровно то, что ему выгодно самому. А без россиян конкуренция в мире падает. Я бы напомнил Карлсену, что старт его профессиональной карьеры произошел в России. Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь достаточно много денег», — сказал Смагин Metaratings.

Магнус Карлсен выступил против снятия санкций с российских шахматистов
Спорт
Магнус Карлсен

Смагин призвал Карлсена вернуть заработанные в России деньги. «Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть должок, все эти призовые», — добавил вице-президент ФШР.

Сейчас российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе. С 21 по 22 сентября пройдет Генассамблея FIDE, где будет рассматриваться вопрос о снятии этих санкций.

33-летний Карлсен накануне выступил против того, чтобы FIDE сняла с российских спортсменов санкции.

Норвежец в 2009 году выиграл в Москве чемпионат мира по блицу. Из крупных турниров в России Карлсен также побеждал на чемпионате мира по рапиду и блицу в 2019 году, которые также прошли в Москве, а в 2018-м выиграл ЧМ по блицу в Санкт-Петербурге.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Федерация шахмат России (ФШР) Магнус Карлсен
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