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Алексей Миранчук второй раз подряд спас «Атланту» от поражения в MLS

Гол Миранчука второй раз подряд спас «Атланту» от поражения в MLS
Матч завершился со счетом 2:2. Миранчук реализовал пенальти в компенсированное время первого тайма
Алексей Миранчук (в центре)
Алексей Миранчук (в центре) (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Российский полузащитник Алексей Миранчук помог «Атланте» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче MLS, сравняв счет с пенальти.

Россиянин отличился в компенсированное время первого тайма, переиграв вратаря хозяев Карлоса Коронела.

Матч завершился со счетом 2:2.

«Атланта» по-прежнему находится вне зоны плей-офф.

Сайт MLS опубликовал статью с заголовком «Миранчук затмил Месси»
Спорт
Алексей Миранчук (в центре)

Миранчук забил во второй игре подряд — в предыдущей встрече с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, он отличился на 84-й минуте ударом из-за пределов штрафной.

Россиянин перешел в клуб MLS в августе из итальянской «Аталанты».

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Анна Сатдинова
Футбол Алексей Миранчук Атланта Юнайтед MLS
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