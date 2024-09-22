Алексей Миранчук второй раз подряд спас «Атланту» от поражения в MLS
Российский полузащитник Алексей Миранчук помог «Атланте» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче MLS, сравняв счет с пенальти.
Россиянин отличился в компенсированное время первого тайма, переиграв вратаря хозяев Карлоса Коронела.
Матч завершился со счетом 2:2.
«Атланта» по-прежнему находится вне зоны плей-офф.
Миранчук забил во второй игре подряд — в предыдущей встрече с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, он отличился на 84-й минуте ударом из-за пределов штрафной.
Россиянин перешел в клуб MLS в августе из итальянской «Аталанты».
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