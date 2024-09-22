Гол Миранчука второй раз подряд спас «Атланту» от поражения в MLS

Алексей Миранчук второй раз подряд спас «Атланту» от поражения в MLS

Матч завершился со счетом 2:2. Миранчук реализовал пенальти в компенсированное время первого тайма

Алексей Миранчук (в центре) (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Российский полузащитник Алексей Миранчук помог «Атланте» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче MLS, сравняв счет с пенальти.

Россиянин отличился в компенсированное время первого тайма, переиграв вратаря хозяев Карлоса Коронела.

Матч завершился со счетом 2:2.

«Атланта» по-прежнему находится вне зоны плей-офф.

Миранчук забил во второй игре подряд — в предыдущей встрече с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, он отличился на 84-й минуте ударом из-за пределов штрафной.

Россиянин перешел в клуб MLS в августе из итальянской «Аталанты».