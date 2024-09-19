Сайт MLS опубликовал статью с заголовком «Миранчук затмил Месси»

Россиянин впервые забил в MLS и спас свою команду от поражения в игре с клубом Месси. После игры лига опубликовала отчет о матче, в котором написала, что Миранчук устроил волшебство, а Месси оставалось только за этим наблюдать

Алексей Миранчук (в центре) (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Пресс-служба MLS высоко оценила дебютный гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами», указав в заголовке к репортажу, что россиянин «затмил Лионеля Месси» спасительным голом в концовке.

В лиге отметили, что именно россиянин, а не Месси, в среду создал «момент волшебства», а титулованному аргентинцу «оставалось только смотреть», как Миранчук забивает гол.

Миранчук провел четвертый матч за «Атланту» и забил дебютный гол на 84-й минуте дальним ударом, сравняв счет — 2:2. «Атланта» на одно очко отстает от зоны плей-офф.

«Этот гол — фантастический гол», — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Атланты» Роб Валентино. Он отметил, что Миранчук очень хорошо адаптируется в команде. «Я думаю, что он фантастический человек. Он отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде», — добавил Валентино.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в конце июля.