Дюбуа завоевал чемпионский пояс IBF, от которого отказался Усик

Дюбуа победил Джошуа и завоевал чемпионский пояс IBF, от которого отказался Усик

Британский боксер победил соотечественника Энтони Джошуа и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе

Даниель Дюбуа (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Британец Даниель Дюбуа победил соотечественника Энтони Джошуа в бою за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Поединок продолжался неполных пять раундов.

Еще в мае украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но в конце июня от титула IBF украинец отказался. Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Джошуа в 2017-2021 годах был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. На счету 34-летнего британца 28 побед и четыре поражения, в том числе два от Усика.

У 27-летнего Дюбуа 22 победы и два поражения. В августе 2023-го Усик его побеждал в чемпионском бою.