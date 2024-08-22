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Болельщики ПАОКа назвали Федора Чалова лучшим игроком первого тура

Болельщики ПАОКа назвали Федора Чалова лучшим игроком матча с «Пансерраикосом»
Чалов в матче с «Пансерраикосом» провел 71 минуту, попал в перекладину и заработал пенальти для команды. Россиянин получил 49% голосов и опередил автора дубля Штефана Шваба
Федор Чалов
Федор Чалов (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов был признан болельщиками лучшим игроком матча против «Пансерраикоса», сообщила пресс-служба греческого клуба.

Чалов 17 августа вышел в стартовом составе, отыграл 71 минуту, не забил, но создал проблемы для защиты гостей, попал в перекладину и помог команде заработать пенальти, благодаря которому она победила со счетом 3:2.

За Чалова отдали голоса 49% болельщиков, он опередил автора дубля Штефана Шваба.

Тренер ПАОКа сравнил Чалова с вытащенной из воды рыбой
Спорт
Федор Чалов

После матча главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу сказал, что Чалов пока выглядит как рыба, вытащенная из воды, и ему требуется время на адаптацию.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа, подписав трехлетний контракт. В клубе из Салоников также играет россиянин Магомед Оздоев.

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Футбол Федор Чалов ПАОК
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