Болельщики ПАОКа назвали Федора Чалова лучшим игроком первого тура
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов был признан болельщиками лучшим игроком матча против «Пансерраикоса», сообщила пресс-служба греческого клуба.
Чалов 17 августа вышел в стартовом составе, отыграл 71 минуту, не забил, но создал проблемы для защиты гостей, попал в перекладину и помог команде заработать пенальти, благодаря которому она победила со счетом 3:2.
За Чалова отдали голоса 49% болельщиков, он опередил автора дубля Штефана Шваба.
После матча главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу сказал, что Чалов пока выглядит как рыба, вытащенная из воды, и ему требуется время на адаптацию.
Чалов перешел в ПАОК 1 августа, подписав трехлетний контракт. В клубе из Салоников также играет россиянин Магомед Оздоев.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов