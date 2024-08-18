Тренер ПАОКа сравнил Чалова с вытащенной из воды рыбой
Российскому новичку ПАОКа Федору Чалову еще нужно время на адаптацию в команде, заявил главный тренер греческого клуба Рэзван Луческу, которого цитирует Gazzetta.gr.
Чалов дебютировал за ПАОК в субботу против «Пансерраикоса» в первом туре чемпионата Греции. Матч завершился со счетом 3:2. Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.
«Я скажу, что на этом этапе он как рыба, вытащенная из воды, а не как рыба в воде, — заявил Луческу. — При других обстоятельствах ему пришлось бы ждать по крайней мере еще месяц, чтобы играть в моей команде».
При этом тренер отметил, что Чалов — чистый нападающий и обладает всеми качествами и опытом, чтобы «сбалансировать ситуацию».
Луческу добавил, что команда пока не показывает ту игру, которую он от нее ждет.
Чалов перешел в ПАОК 1 августа, подписав трехлетний контракт. В клубе из Салоников также играет россиянин Магомед Оздоев.
Чалов — воспитанник ЦСКА, выступал за основу армейцев с 2017 года, в сезоне 2021/22 несколько месяцев провел в аренде в швейцарском «Базеле».
ПАОК 13 августа вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв шведскому «Мальмё».
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов