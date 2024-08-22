Голкипер ПСЖ поддержал 14-летнего вратаря-рекордсмена Кубка России

Роман Сафонов из «Кубани» в 14 лет сыграл в матче Кубка России и пропустил пять мячей. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов призвал подростка не расстраиваться и верить в мечту

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов записал видео со словами поддержки для своего однофамильца, 14-летнего голкипера «Кубани» Романа Сафонова, который накануне дебютировал в Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Сафонов стал самым молодым игроком в истории турнира, осенью он пойдет в 9-й класс. В матче второго раунда «пути регионов» «Кубань» уступила со счетом 0:5 другому клубу Второй лиги «Кубань-Холдинг» и вылетела из Кубка.

«Хочу тебе сказать: не расстраивайся, это только начало пути, верь в мечту, стремись к лучшему и все обязательно получится», — сказал вратарь ПСЖ.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне вратарь провел за родной «Краснодар» 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Сафонов вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.