Голкипер ПСЖ поддержал 14-летнего вратаря-рекордсмена Кубка России
Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов записал видео со словами поддержки для своего однофамильца, 14-летнего голкипера «Кубани» Романа Сафонова, который накануне дебютировал в Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Сафонов стал самым молодым игроком в истории турнира, осенью он пойдет в 9-й класс. В матче второго раунда «пути регионов» «Кубань» уступила со счетом 0:5 другому клубу Второй лиги «Кубань-Холдинг» и вылетела из Кубка.
«Хочу тебе сказать: не расстраивайся, это только начало пути, верь в мечту, стремись к лучшему и все обязательно получится», — сказал вратарь ПСЖ.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.
В прошедшем сезоне вратарь провел за родной «Краснодар» 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Сафонов вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.
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