 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вратарь в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка России

14-летний вратарь «Кубани» стал самым молодым игроком в истории Кубка России
«Кубань» выпустила на матч Кубка в основном игроков академии, в том числе 14-летнего вратаря Романа Сафонова, и проиграла со счетом 0:5

Ворота «Кубани» в матче второго раунда «пути регионов» Кубка России защищал 14-летний Роман Сафонов, который стал самым молодым игроком в истории турнира.

«Кубань» уступила со счетом 0:5 клубу «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края.

Сафонов 2 сентября пойдет в 9-й класс. За «Кубань» в этом матче играли в основном футболисты академии.

Согласно данным Transfermarkt, ранее самым молодым игроком турнира был нападающий Роман Каримов, который в 2008 году сыграл за омский «Иртыш» в возрасте 15 лет.

«Кубань» и «Кубань-Холдинг» играют в третьем по силе дивизионе чемпионата России (Вторая лига — лиги А и Б соответственно).

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Кубань
Материалы по теме
«Амкал» победил второй профессиональный клуб в Кубке России
Спорт
Клуб Роналду разгромно проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии
Спорт
Смена тренера не помогла аутсайдеру РПЛ избежать поражения в Кубке России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 17:19
Алаудинов сообщил об отсутствии наемников среди пленных в Курской областиПолитика, 20:21
Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армииПолитика, 20:16
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:03
Глава МИДа посетовал на невозможность снести сталинскую высотку в ВаршавеПолитика, 20:00
Кафельников призвал наказать Синнера за положительные допинг-пробыСпорт, 19:53
В приграничье Белгородской области на автобусы установят средства РЭБПолитика, 19:44
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:39
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Белоусов заявил о существенных потерях ВСУ в боях за Нью-ЙоркПолитика, 19:34
В МИДе заявили о росте военной активности ФинляндииПолитика, 19:23
Адам Кадыров опубликовал фото с ПутинымПолитика, 19:22
В квартире многоэтажного дома на юге Москвы произошел пожарОбщество, 19:21
Дом Илона Маска в Лос-Анджелесе выставлен на продажу за $12,9 млнНедвижимость, 19:09
Вратарь в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка РоссииСпорт, 19:08
Школьникам на ОГЭ хотят запретить упоминать аниме и комиксы в сочиненияхОбщество, 19:06