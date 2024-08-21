14-летний вратарь «Кубани» стал самым молодым игроком в истории Кубка России

Вратарь в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка России

«Кубань» выпустила на матч Кубка в основном игроков академии, в том числе 14-летнего вратаря Романа Сафонова, и проиграла со счетом 0:5

Ворота «Кубани» в матче второго раунда «пути регионов» Кубка России защищал 14-летний Роман Сафонов, который стал самым молодым игроком в истории турнира.

«Кубань» уступила со счетом 0:5 клубу «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края.

Сафонов 2 сентября пойдет в 9-й класс. За «Кубань» в этом матче играли в основном футболисты академии.

Согласно данным Transfermarkt, ранее самым молодым игроком турнира был нападающий Роман Каримов, который в 2008 году сыграл за омский «Иртыш» в возрасте 15 лет.

«Кубань» и «Кубань-Холдинг» играют в третьем по силе дивизионе чемпионата России (Вторая лига — лиги А и Б соответственно).