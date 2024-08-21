Вратарь в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка России
Ворота «Кубани» в матче второго раунда «пути регионов» Кубка России защищал 14-летний Роман Сафонов, который стал самым молодым игроком в истории турнира.
«Кубань» уступила со счетом 0:5 клубу «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края.
Сафонов 2 сентября пойдет в 9-й класс. За «Кубань» в этом матче играли в основном футболисты академии.
Согласно данным Transfermarkt, ранее самым молодым игроком турнира был нападающий Роман Каримов, который в 2008 году сыграл за омский «Иртыш» в возрасте 15 лет.
«Кубань» и «Кубань-Холдинг» играют в третьем по силе дивизионе чемпионата России (Вторая лига — лиги А и Б соответственно).
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